ポケモンたちとの交流＆こだわりの街づくりが楽しめる『ぽこ あ ポケモン』は2026年3月5日(木)発売予定【写真を見る】プレイヤーの分身となるのは、ニンゲンのすがたにへんしんできるメタモン2026年3月5日(木)発売予定の「Nintendo Switch 2」向けソフト『ぽこ あ ポケモン』。本作は、ポケモンたちと力を合わせて自分だけの街を作る、『ポケットモンスター』シリーズ初のスローライフ・サンドボックスゲーム。プレイヤーは、へん