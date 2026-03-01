『ぽこ あ ポケモン』でポケモンたちとのスローライフを満喫！ともだちを増やし、理想の街づくりを目指す注目作の見どころをピックアップ
2026年3月5日(木)発売予定の「Nintendo Switch 2」向けソフト『ぽこ あ ポケモン』。本作は、ポケモンたちと力を合わせて自分だけの街を作る、『ポケットモンスター』シリーズ初のスローライフ・サンドボックスゲーム。
プレイヤーは、へんしんすることが得意なポケモンであるメタモン(作中ではニンゲンのすがたにへんしんして登場)になり、木や石などを材料にして道具を作成。また、きのみなどを集めてポケモンたちと分け合いながら、ともだちを増やしていき、みんなで力を合わせて荒廃した街を住みやすい場所へと再生していくことが目的となる。本稿では、そんな『ぽこ あ ポケモン』の概要を、事前に遊ばせてもらって気づいたプレイレビューと併せて紹介する。
まず最初に、メタモン(プレイヤー)が取り組むのは、“生息地”を作ってポケモンと出会うこと。
草や岩など、さまざまなものを決まった数だけくっつけて並べると生息地が完成。その状態でしばらく様子を見ていると、見たことのないポケモンがやってくるので話しかけよう。
そうすると、そのポケモンとともだちになり、フシギダネなら「このは」、ゼニガメなら「みずでっぽう」といった、それぞれが得意とするわざを教えてもらえる。
なお、「このは」を使えば何もない場所に草が生え、「みずでっぽう」を使えば枯れた草木が元気になる……など、覚えるわざには地形に変化をもたらす効果があるので、それらを活用してさまざまな生息地を作り、たくさんのポケモンとともだちになろう。
また、わざの中にはメタモンのすがたが変わるものもあり、ラプラスのすがたにへんしんすれば「なみのり」で海を泳げるようになり、カイリューのすがたにへんしんすれば、長距離の移動に便利な「かっくう」が使用可能になる。
そうして行動範囲を広げ、ともだちになったポケモンが増えれば、今度はポケモンたちと力を合わせて、さまざまなものを作り出したり、たきびをしたり、街灯にあかりをつけたり……など、すみごこちをよくするための行動も選択できるようになる。
けんちくが得意なともだちがいれば、ポケモンたちが住む家を建てることも可能だ。
■通信でともだちの作った街にも遊びに行ける
フィールド上を探索していると、木の枝や岩など、数多くの材料が手に入る。そうして集めた材料をクラフト台で組み合わせれば、さまざまなアイテムを作り出すことができる。家具やオモチャといったプレゼントから、電柱や道路といった街の発展に直接かかわるものまで、その種類は非常に豊富で、ポケモンたちからアイデアをもらって、新しいアイテムの制作を思いつくこともある。
このようにして街が発展するにつれ、ポケモンたちからは「おねがいごと」も届くようになる。ほしがっているアイテムをあげたり、行きたい場所に連れて行ってあげたり……といったシンプルなおねがいだけでなく、街全体の環境にかかわる「大事なおねがいごと」を依頼されることもあるので、ともだちになったポケモンたちと協力して、解決に乗り出そう。
そうして無事に「大事なおねがいごと」を叶えられれば、街はさらに発展するので、困っているポケモンがいれば積極的に悩みを聞いて、理想の街を完成させよう。
ちなみに本作には、他のプレイヤーを自分の街に招待したり、逆に自分が他の人の街におでかけしたりして、最大4人でいっしょに遊べる機能も搭載されている。遠くの人と遊びたいときは「インターネット通信」、近くの人と遊びたいときは「ローカル通信」を選んで、自由にいろいろな遊びを楽しもう。
※通信で遊ぶには、人数分のNintendo Switch 2本体とソフトが必要です。
※インターネット通信でいっしょに遊ぶには「Nintendo Switch Online」(有料)に加入する必要があります。
■サンドボックス初心者でも遊びやすい親切設計
ここからは、一足早く『ぽこ あ ポケモン』を遊んで感じたプレイレビューをお届けする。サンドボックスゲームというと、遊んだことがない人にとっては「明確な目標やゴール地点がないので、途中で何をしたらいいのかわからなくなってしまうのでは？」という不安があり、「自分自身で目標を立ててそれをこなしていく」という創造力・構想力が試されるゲーム性が合わず、苦手意識を持ってしまう人も多いと聞く。
だが本作は、開始早々「モジャンボはかせ」というポケモンが登場し、次に何をすればいいのか教えてくれるので、スムーズに物語の世界に入り込むことができる。
また、同時に試遊していた参加者たちのプレイ状況を見てみると、どんどん「おねがいごと」をこなしてストーリーを進めていく人だけでなく、次々に生息地を作ってともだちを増やす人もいれば、材料を集めてアイテムづくりに勤しむ人もいて、明示されるルート通りには進まずに、思いきり寄り道を楽しめるようにもなっていた。
登場するポケモンたちはいずれも個性的で、「おねがいごと」を聞いたり、きのみなどのアイテムをあげるたびにさまざまなリアクションを見せてくれる。それが楽しくて、今回は“制限時間のある試遊”であることを忘れてしまい、ついついコミュニケーションに没頭してしまったが、製品版ではさらに多くのポケモンたちとともだちになれるので、より深く、彼らとの交流を楽しむことができそうだ。
ちなみに試遊の後半では、通信で遊ぶ機能にも触れさせてもらったのだが、上記の通り、コミュニケーションに熱中してしまい、残念ながら街の探索は少ししかできなかった。
こちらのモードでも、ポケモンたちが暮らす家を建てたり、その内装にこだわったり、畑づくりに励んでさまざまな作物を育てたりと、さまざまな遊びができるので、今のうちから理想の街の設計を考えておき、そちらを実現させて、多くのプレイヤーを招待する……というのもおもしろそうだ。
取材・文＝ソムタム田井
