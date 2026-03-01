日本では1年間で、8万2563人が行方不明・失踪している。その裏で、同じ分だけ「帰りを待っている人」も存在する。群馬県に住むヒロシさん（60代）も、その1人だ。「なんとか無事に帰ってくれれば。ずっと一緒に、もっと大事にするから。帰ってきてほしい気持ちが強い。それが一番だ」。【映像】失踪したヒロシさんの妻（実際の映像）2025年8月、40年以上連れ添った妻が失踪。異変に気がついたのは、彼女が姿を消したと思われる