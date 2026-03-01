傘で母親の頭などを殴ったとして高校生の息子が傷害容疑で緊急逮捕されました。逮捕されたのは、白鷹町に住む男子高校生（１９）です。警察によりますと、男子高校生は、きのう午後９時４５分ごろ、長井市東町地内に駐車中の車の中で、母親（５０代）の頭や左手を傘で殴るなどして、左後頭部挫創などのけがをさせた疑いです。母親が１１０番通報し、駆け付けた警察が事情を聞くなどして男子高校生を緊急逮捕しました。男子高校生は