ロッテ高部瑛斗が2安打2盗塁と躍動28日、オープン戦2試合が行われた。コアラのマーチスタジアムで行われたロッテと西武の試合は4-1で西武が勝利。倉敷マスカットスタジアムで行われた楽天と広島の試合は3-5で楽天が敗れた。西武の先発・松本航投手は2回3安打1失点、3回からは救援陣が無失点でつないだ。打線は5回、西川愛也外野手と桑原将志外野手の適時打で逆転に成功。8回には山村崇嘉内野手の2点適時打で追加点を挙げた。