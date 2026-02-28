ロッテ高部瑛斗が2安打2盗塁と躍動

28日、オープン戦2試合が行われた。コアラのマーチスタジアムで行われたロッテと西武の試合は4-1で西武が勝利。倉敷マスカットスタジアムで行われた楽天と広島の試合は3-5で楽天が敗れた。

西武の先発・松本航投手は2回3安打1失点、3回からは救援陣が無失点でつないだ。打線は5回、西川愛也外野手と桑原将志外野手の適時打で逆転に成功。8回には山村崇嘉内野手の2点適時打で追加点を挙げた。

一方のロッテは、先発・西野勇士投手が3回2安打無失点もリリーフ陣が粘れず。打線も藤原恭大外野手が先制打を放ったが、5回以降は1安打に終わった。高部瑛斗外野手が2安打2盗塁を記録した。

広島に敗れた楽天は、先発した古謝樹投手が4回2安打無四死球1奪三振無失点の好投も、打線が7回まで無安打。その間に3番手・藤井聖投手が先制を許した。

8回、カーソン・マッカスカー外野手の1号ソロで同点に追い付き、中島大輔外野手の適時打などで2点を勝ち越したが、9回、広島打線に3本塁打を浴びて逆転され、オープン戦初勝利はお預けとなった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）