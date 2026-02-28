鈴木も5階席へ…23スイング中11発野球日本代表「侍ジャパン」のメジャーリーガーたちの競演がファンの肝を抜いた。28日、中日との「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合前に、鈴木誠也外野手（カブス）が打撃練習を行った。大谷翔平投手（ドジャース）に注目が集まる中、豪快弾連発。SNSでは「誠也も5階席凄すぎますねw」「誠也もやばいなまじで飛ばしすぎ」と驚きの声が寄せられた。この日、鈴木は2日連続で大谷