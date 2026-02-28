豪州代表を率いるニルソン監督は2000年にディンゴの名で中日でプレーワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する豪州代表は28日、横浜スタジアムでDeNAと練習試合を行った。デービッド・ニルソン監督は、2000年にはディンゴの名前で中日でプレーしていた経験を持つ。わずか18試合の出場で日本を去った元助っ人だが、その光景は今も脳裏に焼き付いている。「1年間でしたけど、とてもいい思い出があります。ファンはとて