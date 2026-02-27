サポートメンバーの佐々木泰が本塁打、ベンチでは大谷翔平らが大喜び■侍ジャパン 5ー3 中日（27日・バンテリンドーム）野球日本代表「侍ジャパン」のサポートメンバーとして参加している広島の佐々木泰内野手が、27日にバンテリンドームで行われた中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」で豪快なアーチを放った。直後にドジャースの大谷翔平投手らから大歓喜で迎えられ、その“豪華すぎるメンツ”に驚きの