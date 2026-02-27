サポートメンバーの佐々木泰が本塁打、ベンチでは大谷翔平らが大喜び

■侍ジャパン 5ー3 中日（27日・バンテリンドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」のサポートメンバーとして参加している広島の佐々木泰内野手が、27日にバンテリンドームで行われた中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」で豪快なアーチを放った。直後にドジャースの大谷翔平投手らから大歓喜で迎えられ、その“豪華すぎるメンツ”に驚きの声が上がった。

2回の第1打席で“今季1号”を放った佐々木。まさかの光景はベースを1周してベンチに戻った直後に訪れた。大谷は両手をあげて祝福。さらに、カブスの鈴木誠也外野手、レッドソックスの吉田正尚外野手、エンゼルスの菊池雄星投手らも笑顔で出迎えるという、若手にとってはたまらない瞬間が訪れた。

世界を知るメジャーリーガーたちが、サポートメンバーとしてチームを懸命に支える“お助け侍”をこぞって称える姿は、現在のチームの雰囲気の良さを象徴していた。

この光景に、SNS上のファンも大興奮の様子だった。「これ絶対嬉しいよな豪華すぎるメンツ」「しかもベンチで大谷翔平、菊池雄星、吉田正尚が祝福って豪華すぎる……侍ジャパンの一体感たまらない」といったコメントが相次いだ。さらに「そうそうたるメンバーからの祝福ww」と、誰もが知る顔ぶれによる熱烈な歓迎に衝撃を受けるファンも多かったようだ。（Full-Count編集部）