小松菜やカニカマ、チューブ入りのワサビなどを使ったレシピについて、JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、Xの公式アカウントで紹介しています。【画像で見る】「えっ…ハマりそう」これが小松菜×カニカマの“禁断レシピ”です！JA全農は「危険 中毒性の強い副菜です。知りませんよ。小松菜のわさびマヨあえ」と投稿。小松菜のわさびマヨあえの作り方について、次のように紹介しています。【作り方】（1）小松菜