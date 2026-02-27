小松菜やカニカマ、チューブ入りのワサビなどを使ったレシピについて、JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、Xの公式アカウントで紹介しています。

【画像で見る】「えっ…ハマりそう」 これが小松菜×カニカマの“禁断レシピ”です！

JA全農は「危険 中毒性の強い副菜です。知りませんよ。小松菜のわさびマヨあえ」と投稿。小松菜のわさびマヨあえの作り方について、次のように紹介しています。

【作り方】

（1）小松菜一束をゆで水気を絞り3センチ程度にカット。

（2）カニカマ2本をほぐして、マヨネーズ大さじ1、チューブワサビ2〜3センチ、めんつゆ小さじ1とあえ、ごまを振って完成。

JA全農は「まろやかさの中にピリリ感のあるワサビマヨってクセになります」と勧めています。

この投稿に対し、Xでは「ワサビマヨあえ、私も好きです」「ワサビ苦手だけどこれは気になる」「小松菜＋カニカマのワサビマヨあえ…これは本当にヤバいですね！」「めっちゃ怖い！一回で全部食べちゃいそうだね」などの声が上がっています。

火を使うのは小松菜をゆでる時だけ。あとはあえるだけという手軽さも、忙しい平日にはうれしいポイントですね。今晩のおかずとしてぜひ作ってみてはいかがでしょうか。やみつきになるかもしれません。