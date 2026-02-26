メジャー組5人が合流…本大会へ向けて最終調整野球日本代表「侍ジャパン」に選出されているドジャースの大谷翔平投手が26日、バンテリンドームでの練習のため球場入りした。他の選手たちとは異なり、チームバスには乗らずにハイエースを用いて単独でスタジアムに登場した。SNS上のファンからは「扱いの次元が違いすぎる」などと驚きと歓喜の声が殺到している。大谷は米国でのスプリングトレーニングに参加した後、24日に日本へ