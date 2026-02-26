メジャー組5人が合流…本大会へ向けて最終調整

野球日本代表「侍ジャパン」に選出されているドジャースの大谷翔平投手が26日、バンテリンドームでの練習のため球場入りした。他の選手たちとは異なり、チームバスには乗らずにハイエースを用いて単独でスタジアムに登場した。SNS上のファンからは「扱いの次元が違いすぎる」などと驚きと歓喜の声が殺到している。

大谷は米国でのスプリングトレーニングに参加した後、24日に日本へ帰国した。侍ジャパンは同日に宮崎でのキャンプを打ち上げて午後に名古屋へ移動しており、25日の非公開練習には姿を見せなかった。26日から正式にチームへ合流し、練習のために球場入りを果たした。ベージュのジャケットに白ズボンというスタイリッシュな装いで、静かに球場内へと足を進めた。

チームは27日と28日に中日との強化試合を控えている。大谷はこの2連戦ではベンチ入りし、3月に京セラドームで行われる強化試合から実戦に出場する見込みだ。また、チームにはカブスの鈴木誠也外野手、レッドソックスの吉田正尚外野手、エンゼルスの菊池雄星投手らもすでに合流。ロッキーズの菅野智之投手を含め、メジャーリーガー5人が集結し、本大会へ向けた陣容が整いつつある。

2023年WBC以来となる大谷のバンテリンドーム“降臨”。TBS系情報番組「ゴゴスマ」（平日午後1時55分放送）では番組冒頭から大谷の登場入りを心待ちにし、いざ姿を見せると繰り返し放送する異例の対応だった。SNS上のファンも興奮は収まらず、「大谷さん!お帰りなさい」「え!?大谷さん、名古屋にいるの!?」「来たねぇ…大谷翔平!」「扱いの次元が違いすぎる」「久々の生大谷選手!!かっこえぇーなー」「ドーム入りきたああああああああああああああ」「ぎゃあああ大谷さん!」「かっこよすぎ」といった声が次々と寄せられた。（Full-Count編集部）