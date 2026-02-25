握手するFC東京の川岸滋也社長（左）とスフィーダ世田谷の運営法人の稲田能彦理事長＝25日、東京都内サッカーJ1のFC東京と、女子なでしこリーグ1部のスフィーダ世田谷は25日、2027年からの統合に合意したと発表した。スフィーダ世田谷が27年から「FC東京スフィーダ」に改称して活動し、将来の女子プロWEリーグ参入や日本一のクラブを目指す。女子事業に取り組みたいFC東京と、クラブの発展を模索するスフィーダ世田谷の意向が