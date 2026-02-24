第1回定例大分県議会が24日開会し、過去最大規模となる総額7300億円余りの新年度当初予算案などが提案されました。 【写真を見る】大分県議会が開会当初予算案など51議案を上程 県議会初日は、新年度一般会計当初予算案など51議案が一括上程されました。当初予算案は総額7300億円あまりで、前年度を273億円上回る過去最大規模となっています。 このうち、プレミアム商品券の発行に関する予算に27億円。小学校の給食費無償化の