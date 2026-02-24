老後の健康を維持するには、どんなことに気を付けたらいいのか。医師で、名古屋学芸大学大学院教授の下方浩史さんは「腰痛は寝たきり老後のきっかけになる恐れがある。『座り方』や『物の拾い方』を見直せば、腰への負担を和らげることができる」という――。（第4回）※本稿は、下方浩史『90歳まで健康長寿』（文春新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Prostock-Studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com