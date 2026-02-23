中日に加入したメジャー通算164発のサノーが逆方向に“OP戦1号”中日に新加入したミゲル・サノー内野手が23日、沖縄・北谷で行われたロッテとのオープン戦で“1号”ソロを放った。メジャー通算164本塁打男の逆方向弾に、ファンは「流し打ちホームラン」「これは本物すぎるだろ」と大興奮だ。「4番・一塁」で先発出場したサノーの第2打席だった。代わったばかりのカスティーヨの外角直球にバットを合わせると、強烈なパワーに乗っ