トップスに明るい色が増えるこれからの季節。「白トップスは合わせやすいけど膨張して見えそう……」という人の頼りになりそうなのが、白を引き立てつつ全体をきゅっと引き締めてくれる「黒ボトムス」です。【ZARA（ザラ）】からは、今っぽいバルーンシルエットのパンツや動くたびに視線を集めそうなプリーツスカートなど、シンプルなのに存在感のあるデザインのアイテムが多数登場中。大人のコーデにちょ