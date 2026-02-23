2024年途中にド軍に加入したコペックは昨季14試合で防御率2.45ドジャースをFAとなったマイケル・コペック投手がいまだ契約を勝ち取れていない。昨季は怪我もあり14登板にとどまり防御率2.45だったが、2024年には守護神を務めるなどワールドシリーズ制覇に貢献した右腕。米ポッドキャスト番組「MLB Hall of Pretty Good Podcast」も「誰か彼と契約しないの？」と疑問を呈した。29歳のコペックは2024年途中にホワイトソックスか