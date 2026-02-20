初回にアン・ヒョンミンが先制弾も…2番手が逆転3ラン被弾3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、沖縄でキャンプを行う韓国代表は20日、赤間球場でサムスンと練習試合（特別ルールの7イニング制）を行い、3-4で逆転負けを喫した。先制弾が飛び出すなど打線が活発な立ち上がりを見せたが、2番手投手が痛恨の逆転弾を浴びて競り負けた。代表は初回、注目の若手であるアン・ヒョンミン外野手が右翼へ