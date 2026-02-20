2年間で本塁打はわずか1本、田村が痛感したプロの壁広島の田村俊介外野手が、2軍春季キャンプで静かに爪を研いでいる。2024年3月に侍ジャパンの欧州代表戦メンバーに選出され、プロ初の開幕スタメンも掴んだ。しかし、若き主砲を待っていたのは高くて厚いプロの壁。苦悩の2年間を経験した田村は、決意を新たに、宮崎・日南で練習に明け暮れている。鮮烈なデビューから一転、高い壁にぶつかった。1軍初出場の2023年に打率.364、