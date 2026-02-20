今季はメキシカンリーグでプレーする元ロッテ・国吉佑樹2024年にロッテで24試合連続無失点の球団新記録を樹立するも、2025年オフに戦力外を告げられていた国吉佑樹投手は、今季、海を渡る。新天地となるメキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズでの復活に向け、17日、レグザムスタジアム（香川県高松市）で今年4回目となるブルペンに立ち、メジャーやメキシカンリーグの公式戦で使用されるMLB球で22球を投げ込んだ。