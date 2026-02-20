松本憲明さん推奨…安定した投球フォームを作り出す「着地足投げ」ドリル投球において、ステップしてリリースする際に着地足の股関節に体重を乗せていく動きは重要だ。しかし、小学校低学年の投手はフィニッシュで体勢を崩すことが多い。安定したフォーム習得へ、名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは「着地足投げ」ドリルを推奨している。安定したフォーム構築は、投手としての第一歩。球