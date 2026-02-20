松本憲明さん推奨…安定した投球フォームを作り出す「着地足投げ」ドリル

投球において、ステップしてリリースする際に着地足の股関節に体重を乗せていく動きは重要だ。しかし、小学校低学年の投手はフィニッシュで体勢を崩すことが多い。安定したフォーム習得へ、名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは「着地足投げ」ドリルを推奨している。

安定したフォーム構築は、投手としての第一歩。球速アップや安定した制球力に繋がっていく。だが、筋力の弱い小さな子どもにはハードルが高い。軸足だけで立った際に体がグラグラしたり、踏み出した際には着地足に体重が乗り切らずバランスを崩したり……。様々なエラー動作が生まれる。

そんな子どもたちへ、松本さんが推奨するのは「着地足投げ」だ。選手はグラブをはめてボールを握り、着地足（右投手なら左足）だけで立つ。この体勢を保ったまま正面にボールを投げていく。

重要なのは、上体を前に倒してから腕を振っていくこと。手だけで投げてしまっては、この動きが生まれない。「まず体を倒してから腕を振っていくことを意識してほしい」と松本さんは説明する。

加えて、着地足の膝を前に出さないように注意したい。ボールをリリースした後の体勢も重要だ。フィニッシュで体が流れてしまう投手は多いが、「そこの改善にもなります。前足の股関節に乗ることも意識したいですね」と強調した。

松本さんによると、このドリルのNG動作は「体が横振り」「体幹が前に倒れず手投げになる」「着地足の膝が前に出る」の3つ。小学生向けだが、高校生や大学生を指導する際にも取り入れているという。投手力アップへ、ぜひ取り入れたいメニューだ。（First-Pitch編集部）