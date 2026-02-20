野球データ分析競技会で最優秀賞…同志社大学・大学院が注目したカウント別打球速度カウント3ボールからは、待つより打った方が期待値が高い――。全日本野球協会が主催する「第5回野球データ分析競技会」の決勝プレゼンテーションが15日に都内で行われ、事前の審査を通過した6チームが登壇。「バットを鈍らせるものの正体〜カウントが支配する打撃の質〜」をテーマに発表した同志社大学・大学院チームが、最優秀賞に輝いた。