ハーシュハイザー氏が称賛「限界が見えないほどのポテンシャルがある」ドジャースの佐々木朗希投手は19日（日本時間20日）、アリゾナ州グレンデールで実戦形式の投球練習「ライブBP」に2度目の登板した。打者6人に対して28球を投げて、安打性ゼロ。2奪三振1四球だった。最速99マイル（約159.3キロ）だった。通算204勝を誇る球団OBオーレル・ハーシュハイザー氏が視察した。この日は決め球のスプリットを叩きつける場面もあった