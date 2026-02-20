俳優・グラビアアイドル・アイドルとして“三刀流”で活動する豊田ルナの『SPA!デジタル写真集豊田ルナ「ぬくもりを感じる」』の発売を記念し、誌面カットが公開された。温泉旅館を舞台に、豊田の艶やかな魅力と表現力を凝縮した1冊となっている。【写真】どこかミステリアスな表情を見せる豊田ルナ豊田ルナは2002年、埼玉県生まれ。2019年に「ミスマガジン2019」グランプリに輝き、各誌のグラビアを飾ってきた。21年には『