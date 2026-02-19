ºòµ¨¤Ï¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÇ¯´Ö67°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.209¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤â´íµ¡Íè·î¤ËWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤ò¹µ¤¨¡¢µÜºê¤Ç¹ç½ÉÃæ¤ÎÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡£3Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿3Ç¯Á°¤ÎÁ°²óWBC¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÅêÂÇ¤Ë³èÌö¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤ÎÊ³Æ®¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¾¯¤·Î©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£²ó¤âÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Í£°ìÌµÆó