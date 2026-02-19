³ÎÌó¤µ¤ì¤ÌÄê°ÌÃÖ¡ÄÉÔ¿¶¤Ç·Þ¤¨¤ëWBC¡¡33ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸»ÅÄÁÔÎ¼¡¢ÎÈ¤Ë¤¹¤ë¡Ö»þÂå¤ÎÊÑ²½¡×
ºòµ¨¤Ï¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÇ¯´Ö67°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.209¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤â´íµ¡
¡¡Íè·î¤ËWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤ò¹µ¤¨¡¢µÜºê¤Ç¹ç½ÉÃæ¤ÎÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡£3Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿3Ç¯Á°¤ÎÁ°²óWBC¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÅêÂÇ¤Ë³èÌö¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤ÎÊ³Æ®¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾¯¤·Î©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£²ó¤âÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ7²ó¤ò¸Ø¤ë¥°¥é¥Ö¤µ¤Ð¤¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê³ÊÊÌ¤À¡£18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê¹Åç¡Ë¤ÎÍ·¥´¥í¤ò¤µ¤Ð¤¯¤È¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÍä¤ß¤Ê¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç6-4-3¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ÎWBC¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼Í··â¼ê¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î3·î10Æü¡¦´Ú¹ñÀï¤Ç¡¢µ¢ÎÝ¤ÎºÝ¤Ë±¦¼ê¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¡£ÉáÄÌ¤Ê¤éÂ¨¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î²ø²æ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÍâÆü¤«¤é¤Î2»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹üÀÞ¤«¤é6Æü¸å¤Î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à¡¹·è¾¡¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ë¡Ö8ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç¶¯¹ÔÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡Íø¤¼ê¤Î´µÉô¤ò¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ç¤°¤ë¤°¤ë´¬¤¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤âÄË¡¹¤·¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â7²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï±¦Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤òÂç¤¤¤Ë¸ÝÉñ¤·¤¿¡£·ë¶É·è¾¡¤Þ¤Ç¡¢¹üÀÞ¸å¤ÎÁ´3»î¹ç¤ò¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸»ÅÄ¤¬¡¢ºòµ¨¤ÏÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÇ¯´Ö67°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.209¤Ï¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¡£¤½¤â¤½¤âÇ¯´Ö°ÂÂÇ¿ô¤¬3·å¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¼«ÂÎ¤¬½é¤á¤Æ¡£ÂÇÎ¨¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏºÇÄã¤Ç¤â.257¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤«¤Ë¶ËÅÙ¤ÎÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£À¾Éð¤Ç¤Ï22ºÐ¤ÎÂìß·²Æ±ûÆâÌî¼ê¤ËÆÍ¤¾å¤²¤é¤ì¡¢ÀµÍ··â¤ÎºÂ¤â¤Ë¤ï¤«¤Ë°ÂÂÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòµ¨½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡È¥Ù¥Æ¥é¥óÆÃ¸¢¡É¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤ë³Ê¹¥¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯²½¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëµÜºê¡¦Æî¶¿½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¡£¥¤¥Á¤«¤éÂÎ¤òÃÃ¤¨Ä¾¤·¤¿¡£
¹Åç¡¦¾®±à¤È¥¹¥¿¥á¥óÍ··â¤ÎºÂ¤òÁè¤¦¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡×
¡Ö¡Ê½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿À®²Ì¤Ç¡ËÂÎ½Å¤â¡Ê75¥¥í¤«¤é¡Ë4¥¥í¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Î¿ôÃÍ¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¸»ÅÄ¤ÎÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£º£·î16Æü¤Ë33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Á¤é¤Ä¤¤¤¿¿ê¤¨¤ÎÃû¤·¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼Â¤ÏµÜºê¹ç½ÉÃæ¤ÏËèÄ«¡¢Îý½¬³«»ÏÁ°¤Ë¥á¡¼¥óµå¾ìÆâ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¡×¤Ç²¾Ì²¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òÆü²Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ë¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö15Ê¬°ÊÆâ¤Ë¸Â¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤ªÃë¤Î¥é¥ó¥Á¸å¤Ë¼è¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¹ç½É¤Ï¥é¥ó¥Á¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¬Ã»¤¯¤Æ»þ´Ö¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Îý½¬³«»ÏÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢À¾Éð¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ê¥¤¥¿¡¼¤òÀï¤¦Æü¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜÄÌ¤ê¥é¥ó¥Á¸å¤Ë²¾Ì²¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¾Ì²¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÎý½¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¡£¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Îý½¬¤ä»î¹ç¤ÎÁ°¤Ë¿çÌ²¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÃ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎWBC¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡ÊÂÇÎ¨.309¡Ë¤ÈºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡Ê.365¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾®±à¤ÈÍ··â¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤òÁè¤¦¤¬¡¢¼éÈ÷¤Î°ÂÄê´¶¤ÏÅ·²¼°ìÉÊ¡£¸»ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÁè¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡Ê¥µ¥¤¥óÅð¤ß¤òËÉ»ß¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤Çµå¼ï¤ä¥³¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÌµÀþÄÌ¿®µ¡´ï¡Ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ëÍè·î¤ÎWBC¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢ÆâÌî¤ÎÍ×¤ÎÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¡Ê¼õ¿®µ¡´ï¡Ë¤òÁõÃå¤·¼éÈ÷Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸»ÅÄ¡£»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ËÙæ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë