Samsungは、今後のGalaxyスマートフォンへの搭載が見込まれる、のぞき見防止機能「プライバシーディスプレイ」の仕組みを簡単に紹介するデモ動画を公開しました。 ↑画面が瞬時に真っ暗に（画像提供／JCM - stock.adobe.com） この機能は、バスやカフェ、エレベーター、行列の中といった公共の場所で、のぞき見を防ぐために設計されたもの。画面を正面以外から見ると真っ暗になるように制御することで、肩越しにパスワードや