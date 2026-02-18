昨年のDefはキャリア最低の-14エンゼルスのマイク・トラウト外野手が、今季は再びセンターを守る意向を示した。全盛期は球界でも有数の守備範囲を誇ったが、故障などもあって近年は右翼や指名打者での出場も多かった。しかし、ファンからは意外な形で批判を浴びている。トラウトは16日（日本時間17日）に報道陣の取材に応じ、保険の問題で出場できなかったワールド・ベースボール・クラシックなどへの思いを語った。その中で、