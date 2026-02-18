◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー クロスカントリー 女子団体スプリントフリー予選(大会13日目/現地18日)オリンピックの試合に犬が乱入しました。クロスカントリー 女子団体スプリントフリー予選でゴール付近を写していたカメラが犬の姿を捉えました。オオカミかと間違うくらい大きな犬です。そんな犬はのんびり歩いていましたが、ゴールへ向かう選手に気づくと、遊んでと言わんばかりに選手を追いかけます。その