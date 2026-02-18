神奈川県茅ヶ崎市の団地で交際相手の男とともに同居していた男性の遺体を埋めた罪などに問われている女が初公判で起訴内容を認めた。岡安唯被告（38）は2024年5月、交際していた小椋亮被告とともに茅ヶ崎市の団地の部屋の床下に武田和実さん（当時54）の遺体を埋めた罪などに問われている。18日の初公判で岡安被告は起訴内容を認め、「小椋被告が遺体を遺棄しているときはライトで照らしたり外で見張りをした」「武田さんには本当