指原莉乃さん（33）が、AKB48のカップリング曲の作詞を担当したことが発表されました。グループのOGである指原さん。現在はアイドルグループのプロデュースも手がけ、第67回『輝く！日本レコード大賞』では作詩賞を受賞するなど活躍しています。指原さんは去年12月8日、結成丸20周年の記念日を迎えたAKB48劇場で、総合プロデューサーの秋元康さんから「指原大先生が日本レコード大賞をいただけたので、ぜひAKB48の曲を書いていただ