（森本アナウンサー）「プロ野球キャンプリポートです、取材にあたった、外谷光アナウンサーです」（外谷アナウンサー）「2月8日から4日間、沖縄で各球団のキャンプ場を訪れ、県関係の選手を取材してきました」「その中から2月17日は、中日の2人の投手、森山投手、篠粼投手、そして、DeNAの石上内野手を紹介します」 一軍の舞台での活躍を誓う、中日ドラゴンズの2人の投手。徳島インディゴソッ