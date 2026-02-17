神奈川県警の巡査部長らが交通違反の取り締まりで虚偽の書類を作成していたとされる問題で、県警の今村剛本部長は１７日、県議会本会議で「県民にご迷惑、ご心配をおかけしていることをおわび申し上げる」などと陳謝した。現在は捜査や調査を進めていると説明し、「できるだけ早期に事案の詳細を公表し、再発防止策を進めることで県民の信頼回復に努める」と話した。代表質問で県議から、問題が報じられたことについて見解を問