タレントの小川菜摘（63歳）が、2月17日に放送されたラジオ番組「ナイツ ザ・ラジオショー」（ニッポン放送）に出演。ダウンタウン・浜田雅功がSNSを始めたという情報が流れたが「なりすまし」と断定し、「何にもやってない。もうおじいちゃんだから、何にもできない」と語った。小川が番組のゲストとして登場早々、つい先日、夫のダウンタウン・浜田雅功がSNSを始めたという怪情報が流れたが、「あれ、なりすまし」とナイツらに訂