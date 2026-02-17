小川菜摘、ダウンタウン浜田はSNSを「何にもやってない」

タレントの小川菜摘（63歳）が、2月17日に放送されたラジオ番組「ナイツ ザ・ラジオショー」（ニッポン放送）に出演。ダウンタウン・浜田雅功がSNSを始めたという情報が流れたが「なりすまし」と断定し、「何にもやってない。もうおじいちゃんだから、何にもできない」と語った。



小川が番組のゲストとして登場早々、つい先日、夫のダウンタウン・浜田雅功がSNSを始めたという怪情報が流れたが、「あれ、なりすまし」とナイツらに訂正する。小川によると、自身のSNSに「奥さんをフォローしてない、ってことは本物かな？」というコメントが寄せられ、「何のこと？ と思って、たどったら」と話し、「私はすぐブロックした」と語る。



小川は、浜田本人はSNSをやっておらず「何にもやってない。もうおじいちゃんだから、何にもできない」と語った。