]新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、韓国の４人組ガールズバンド・QWERの魅力を紐解くトークバラエティ特別番組『祝！QWER 日本初ツアー緊急生配信 ~ROCKATION TALK PARTY~』を２月21日（土）夜７時より独占無料生配信することを決定した。 QWERは、2023年にYouTubeの企画を通じて、それぞれ異なるバックグラウンドと個性を持つメンバーが集まり誕生した韓国の４人組ガールズバンド。メンバーはチョダン、マゼンタ、ヒ