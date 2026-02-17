QWERの初日本ツアーを祝した特別番組をABEMAで無料生配信
]
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、韓国の４人組ガールズバンド・QWERの魅力を紐解くトークバラエティ特別番組『祝！QWER 日本初ツアー緊急生配信 ~ROCKATION TALK PARTY~』を２月21日（土）夜７時より独占無料生配信することを決定した。
QWERは、2023年にYouTubeの企画を通じて、それぞれ異なるバックグラウンドと個性を持つメンバーが集まり誕生した韓国の４人組ガールズバンド。メンバーはチョダン、マゼンタ、ヒナ、シヨンの４人。デビューシングル「Harmony from Discord」をリリースして以来 、そのキャッチーな楽曲と確かな演奏力で数々のチャートを席巻。2024年には日本最大級のフェスへの出演を果たすなど、韓国国内にとどまらずグローバルな活躍を見せている今注目のバンド。そして、現在行われているライブツアー「QWER 1ST WORLD TOUR
」はQWERデビュー後初めてのワールドツアーとなっており、ソウル、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、マカオ、クアラルンプール、香港、台北などで開催。日本では２月19日（木）に福岡、２月20日（金）に大阪、２月22日（日）に東京の３都市を巡る。
そんな彼女たちの初の日本ツアーを祝して、２月21日（金）夜７時より特別番組『祝！QWER 日本初ツアー緊急生配信 ~ROCKATION TALK PARTY~』をABEMAにて独占無料生配信。本番組はQWERのメンバーがスタジオに生登場し、様々な企画を通じてその素顔と魅力に迫るトークバラエティ。MCにアンジャッシュ・児嶋一哉を迎え、メンバーの素顔を深掘りしていくスペシャル企画を用意。2023年のデビューから現在に至るまでの激動の歩みをメンバーと共に振り返り、これまで明かされなかった貴重なエピソードや裏話をトークしていくコーナーやメンバー同士の絆が試されるだけでなく、番組を視聴しているファンも一緒に考えながら楽しめる生配信ならではの参加型クイズコンテンツもある。
『祝！QWER 日本初ツアー緊急生配信 ~ROCKATION TALK PARTY~』は２月21日（土）夜７時より、「ABEMA」にて独占無料生配信。
（C）AbemaTV, Inc.
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、韓国の４人組ガールズバンド・QWERの魅力を紐解くトークバラエティ特別番組『祝！QWER 日本初ツアー緊急生配信 ~ROCKATION TALK PARTY~』を２月21日（土）夜７時より独占無料生配信することを決定した。
QWERは、2023年にYouTubeの企画を通じて、それぞれ異なるバックグラウンドと個性を持つメンバーが集まり誕生した韓国の４人組ガールズバンド。メンバーはチョダン、マゼンタ、ヒナ、シヨンの４人。デビューシングル「Harmony from Discord」をリリースして以来 、そのキャッチーな楽曲と確かな演奏力で数々のチャートを席巻。2024年には日本最大級のフェスへの出演を果たすなど、韓国国内にとどまらずグローバルな活躍を見せている今注目のバンド。そして、現在行われているライブツアー「QWER 1ST WORLD TOUR
『祝！QWER 日本初ツアー緊急生配信 ~ROCKATION TALK PARTY~』は２月21日（土）夜７時より、「ABEMA」にて独占無料生配信。
（C）AbemaTV, Inc.