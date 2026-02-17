男子スーパー団体悪天候の中、3回目の飛躍をするドイツ選手。途中で打ち切りとなり、2回目までの成績で順位が確定した＝16日、プレダッツォ（共同）国際スキー・スノーボード連盟でノルディックスキー・ジャンプを統括するサンドロ・ペルティレ氏は、16日のジャンプ男子スーパー団体で、悪天候により3回目の途中で競技を打ち切った判断について「テレビ中継の時間の限界もあった。あの瞬間に決めなければならなかった」と複雑