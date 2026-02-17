お笑いタレントの出川哲朗（62）が16日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。仕事のこだわりを明かした。女性誌ananが実施した「嫌いな男ランキング」で5連覇し殿堂入りするなど、かつては好感度が低かった出川。そこから一転して現在は人気者になり、2018年にはCM14社に出演した。CMについては「最初からマネジャーに“裸になるし。汚いのがダメって言うCMは断ってくれ”って。それ