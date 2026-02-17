第1回定例大分県議会は2月24日に開会することが決まり、過去最高となる総額7300億円あまりの一般会計当初予算案が提案されることになりました。 【写真を見る】第1回定例大分県議会は24日開会へ過去最大7300億円の当初予算案を提案 17日に開かれた県議会の議会運営委員会では、第1回定例会の会期を2月24日から3月26日までの31日間とすることを申し合わせました。 会期中には、過去最高額となる総額7300億円あまりの新年度一般