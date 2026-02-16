「練習試合、巨人２−４広島」（１５日、沖縄セルラースタジアム那覇）広島ドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝が上々の対外試合デビューを飾った。１−１の七回、左腕・石川の１４０キロを捉え、鮮やかな左前打。「ボールを引きつけて左中間に打つイメージをずっと持っているので、その打席は非常に良かった」。同期の平川の適時打で決勝のホームを踏み、チームに“２６年初白星”をもたらした。「７番・遊撃」で先