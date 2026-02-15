二宮和也さんが突然の出現「全然気が付かなかった」思わぬ“遭遇”にファンも歓喜の声をあげている。15日に行われた野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎強化合宿2日目（サンマリン宮崎）。突如、嵐・二宮和也さんが球場に姿を見せ、ブルペンなどを視察すると場内は騒然としていた。まさかの登場にファンが驚くのもおかしくなかった。午前中には“別枠”で「なにわ男子」の藤原丈一郎さんが球場に来訪。人気アイドルが2人、侍ジャ