二宮和也さんが突然の出現「全然気が付かなかった」

思わぬ“遭遇”にファンも歓喜の声をあげている。15日に行われた野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎強化合宿2日目（サンマリン宮崎）。突如、嵐・二宮和也さんが球場に姿を見せ、ブルペンなどを視察すると場内は騒然としていた。

まさかの登場にファンが驚くのもおかしくなかった。午前中には“別枠”で「なにわ男子」の藤原丈一郎さんが球場に来訪。人気アイドルが2人、侍ジャパンの合宿を取材していたのだった。

3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は米配信大手のNetflix（ネットフリックス）が日本国内でのライブ配信を行う。同社が1月30日、俳優の渡辺謙氏を「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」として、タレントの二宮さんを「スペシャルサポーター」に起用したと発表していた。

野球ファンとしても知られる二宮さんは白のシャツにジャケットを着用。ブルペンの横から投手陣の投球を見つめていた。人気アイドル2人が侍戦士を見つめる姿を確認したファンはSNSなどで「藤原丈一郎と二宮和也を同日に見れる世界線何？」「ニノさんも来てるの？」「え、丈とニノ？」「ニノと丈一郎が並んでる」「丈くんに加えてニノまで来とる」「藤原丈一郎くんとニノで話してる！」など興奮が冷めない様子だった。

さらには「ニノが取材に来てて目の前にいたのにひろと撮ってて全然気が付かなかった」「監督を追っかけてたらニノさんおった」「ニノくんが宮崎市に来ているってWBC関係だと思うけど球場凄く混んでるって」「予告なしで宮崎の侍合宿に嵐の二宮が現れたらしい」「え、マジでニノ来てるの？」など、突然の“出現”に驚きを隠しきれないファンも目立っていた。（Full-Count編集部）