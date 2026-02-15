ドジャース関係者が侍Jのブルペン投球を視察忘れられない宮崎での思い出がある。ドジャースのゲレン・カー球団副社長は15日、侍ジャパンの宮崎合宿2日目を視察した。3年ぶりの宮崎には、いつも思い出す“記憶”がある。「ドジャースと日本の野球は繋がりがある。侍にはいい選手が集まっている。練習を見に来た。3年前にここで（山本）由伸を見て、目が覚めるような思いだった」3年前に見た衝撃が、脳裏から離れない様子だった