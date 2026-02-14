明日はバレンタインですね。最近は、魅力的な商品がたくさん登場していますが、今注目してほしいのは「ビーントゥバーチョコレート」。カカオ豆の焙煎から、チョコレートの製造まで一貫して自社内で行うスタイルの商品を指します。今回は、こだわりがつまった「ビーントゥバーチョコレート」を5つご紹介。それぞれ、インスタグラマーの推薦してくれた声もご紹介します。トッピングが楽しい、エシカルな板チョコカカオ72%で香りが芳