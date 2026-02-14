「立春」に入り、暖かくなる日も徐々に増え、寒暖差が激しい時季になりました。寒暖差が激しくなると、体内リズムが乱れやすくなり、朝になっても布団からなかなか出られないという人も多いのではないでしょうか。そこで、寝起きをよくするための方法や、ベッドの中でできる簡単な目覚ましストレッチなどについて、匡正堂齋藤整骨院 永福で院長を務める柔道整復師の齋藤洋一郎さんに聞きました。【簡単！】4つの動作だけ！コレ